Reichenbach. Genau wie in dieser Woche war Reichenbach auch an einem Wintertag 1926 leicht weiß gepudert. Der unbekannte Fotograf hatte damals zwei Aufnahmen gemacht, die jetzt mit neuer Technik zu einer Ansicht zusammengefügt werden konnten. So sind die ehemalige Röderschmiede (links) und der Hof des Metzgerbauers in einem Bild zu sehen. koe/Repro: Koepff

