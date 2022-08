Regio-Markt in der Lautertalhalle in Elmshausen geplant

Lautertal. Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Lautertal soll es in der Lautertalhalle in Elmshausen einen Lautertaler Regio-Markt geben. Dabei sollen Anbieter aus der Gemeinde die Möglichkeit haben, den Bürgern auch außerhalb von Lautertal zu zeigen, was sie zu bieten haben.

Die Idee wurde vom Regionallabor in der Lautertalhalle entwickelt. Jetzt werden Teilnehmer gesucht. Als Termin ist das zweite Adventswochenende (3. und 4. Dezember) geplant.

Ein Treffen für Interessenten wird am heutigen Mittwoch, 3. August, ab 20 Uhr im Regionallabor in der Lautertalhalle angeboten. Ideen zur Programmgestaltung sind dabei ebenfalls noch willkommen. red