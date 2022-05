Lautertal. Der Flugverkehr hat nach der Pause, die durch die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren bedingt war, wieder deutlich zugenommen. Eine eindrucksvolle weiße Grafik aus Kondensstreifen zeichneten dementsprechend zahlreiche Flugzeuge gestern am frühen Vormittag an den blauen Himmel über dem Lautertal. koe/Bild: koe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1