Rathausplatz in Elmshausen wird am Freitag eingeweiht

Elmshausen. Kurz vor seiner Fertigstellung steht der Platz neben dem Elmshäuser Rathaus. Einige Arbeiten werden noch bis zur Einweihung am Freitag, 18. März, erledigt. Wie Ortsvorsteher Walter Kirschbaum mitteilte, soll ab 14 Uhr gefeiert werden. Die Begrüßung der Gäste erfolgt durch Lautertals Bürgermeister Andreas Heun. Danach werden ein Maugelschesbaum – eine Birnensorte – und eine Linde gepflanzt. Außerdem werden die Stolpersteine, die ehemals an der Bushaltestelle am Radlettplatz eingebaut waren, auf dem Platz neu verlegt. Das historische Rathaus gegenüber stellt einen direkten Bezugspunkt zu der Familie Israel dar, an die die Steine erinnern.

Der jüdische Mitbürger Theodor Israel wurde auf Geheiß der Gestapo in der Nacht zur „Reichspogromnacht“ im Kellerraum des Rathauses inhaftiert, bevor er, seine Ehefrau Minna und sein Sohn Walter deportiert und später ermordet wurden.

Die Pflanzaktion und die Verlegung der Stolpersteine übernehmen Schüler der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule mit Ryan Lilienthal, einem Nachfahren der Familie Israel.

Nach weiteren Ansprachen wird die Feier mit einem Umtrunk ausklingen. koe/Bild: koe