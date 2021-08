Räuberbraten beim SSV Reichenbach

Reichenbach. Während sich am vergangenen Samstag rund um das Gasthaus „Zur Traube“ das Kerwevolk einfand, um das Aufhängen des Kerwekranzes zu verfolgen, heizte Reinhard Pfeifer am SSV-Vereinsheim den Grill an.

Nach der Coronapause im vergangenen Jahr wurde eine langjährige Tradition beim SSV Reichenbach wieder fortgesetzt: endlich wieder Räuberbraten am Kerwesamstag. Der Spießbraten hat Fans nicht nur in Reichenbach. Unter den Gästen, die sich neben dem Sportplatz die Grillspezialität schmecken ließen, waren unter anderem auch Gäste aus Schwanheim.

An der Theke, wo Reinhard Pfeiffer den Grillbraten in Portionen einteilte, waren in der Warteschlange nicht nur Vorort-Esser, sondern auch jene, die sich die Kerwespezialität zum mitnehmen in Schüsseln für die Familie abpacken ließen. TN/Bild: Neu