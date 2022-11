Läuft man den unteren Wanderweg zwischen dem Parkplatz Römersteine und dem Felsenmeer, trifft man etwa auf halber Strecke an und in der Nähe mehrerer Holzstapel auf zwei Felsblöcke, die rätselhafte Zeichen aufweisen. Deutlich erkennbar sind Werkzeugspuren und insbesondere scheinbar in den Stein gemeiselte Dreiecke. Eine Recherche bei Hans-Peter Hubrich, Fachmann für Bergbau und Geologie und einer der Pioniere der Geopark-Arbeit, ergab keine Informationen, die aus erster Hand stammen. Hubrich hatte sich schon einmal mit den Objekten befasst. "Hans Seeger aus Beedenkirchen konnte dazu etwas berichten. Er habe diese Informationen von älteren Fachkollegen", erinnert sich Hubrich. "Es habe in den 1930/40er-Jahren Bestrebungen gegeben, italienische Steinmetze im Lautertal einzusetzen. Einige Auserkorene hätten ihre fachliche Fähigkeiten beweisen und Arbeitsproben abgeben sollen. Die Dreiecke seien die Arbeitsproben gewesen", berichtet er, was er seinerzeit von Seeger erfahren habe. Vielleicht gibt es ja noch Zeitzeugen oder andere Quellen, die diese Aussagen untermauern oder auch eine andere Erklärung haben.

© Ferdinand Derigs