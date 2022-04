Rätsel um ein altes Backhaus in Reichenbach

Reichenbach. Wer sich mit alten Fotos beschäftigt, stößt immer wieder auf Bilder, die Fragen aufwerfen. Dazu gehört diese Aufnahme aus dem Jahr 1935. Laut Beschriftung soll es ein (bereits im Verfall befindliches) Backhaus im Brandauer Klinger darstellen.

© Privat

Heimatfreund Hans Bremstaller hat zahlreiche Gespräche geführt, um das Geheimnis des Bauwerkes zu lüften. Einige meinten, das Backhaus könnte an dem alten Wohnhaus von Karl Müller auf dem Destag-Gelände (heute Bauhof) gestanden haben. Andere können sich an eine Scheune mit „altem Gelersch“ davor – wie auf dem Foto zu sehen – erinnern. Sie soll an der Stelle gestanden haben, wo später der Steinbetrieb Kurz aufgebaut wurde (etwa gegenüber vom heutigen Bauhof).

Sehr eindeutig sind die Informationen allerdings nicht. Vielleicht erkennen BA-Leser den Jungen im Vordergrund, woraus sich ein Hinweis auf den Standort ergeben könnte. Backhäuser gab es viele Reichenbach. So haben die Nachforschungen zum Trautmannshof ergeben, dass dort, links von den Stallungen, ein Backhaus in den Bauplänen eingetragen war. Auch auf dem Anwesen Bormuth genau an der Ecke Beedenkircher Straße / Balkhäuser Straße hat ein derartiges Gebäude gestanden. koe/Repro: koe