Radfahrer in Brandau schwer verletzt

Brandau. Am Montag gegen 17.30 Uhr kam es in Brandau zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Modautaler mit seinem Auto die Odenwaldstraße vom Geisberg kommend in Richtung Gadernheimer Straße.

Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer aus Modautal. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17 500 Euro. pol