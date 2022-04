Qigong-Kurs in der Lautertalhalle

Reichenbach. Morgen (Mittwoch) beginnt ein neuer Qigong-Kurs des SSV Reichenbach. Die Übungsstunden sind an zehn Abenden, jeweils mittwochs in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen. Leiterin ist die ausgebildete Qigong-Lehrerin Elke Hölzel.

Qigong ist Teil der ganzheitlichen traditionellen chinesischen Medizin, bei der die Kräfte Yin und Yang in Einklang gebracht werden sollen. Die sanften Bewegungen finden im Stehen, Sitzen oder Liegen statt. Die 18 Bewegungen sind auch für Einsteiger schnell zu erlernen, sie werden stets wiederholt. Auch für Menschen mit gesundheitlichen Problemen ist Qigong geeignet. An dem Kurs teilnehmen kann jeder, auch Nichtmitglieder. red

