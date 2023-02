Pumuckl, Meister Eder und das Krümelmonster reiten durch Staffel

Staffel. Wenn es einem der kleineren Lautertaler Ortsteile gelingt, zum wiederholten Male einen Faschingsumzug auf die Beine zu stellen, so ist das schon ein besonderes Ereignis. Und wie sollte es in Staffel, der Lautertaler Pferde-Hochburg, auch anders sein, natürlich „hoch zu Ross“. Mitglieder des Vereins der Pferdefreunde Lautertal organisieren diesen jährlichen Faschingsritt durch Staffel, über die Hutzelstraße und zurück zum Lindenhof, wo die Pferde der Vereinsmitglieder stehen. Dort werden die Pferde verkleidet. Ross und Reiter haben meist dasselbe Kostüm an. Wie es sich für einen richtigen Faschingsumzug gehört, werden zur Freude der Kinder jede Menge Kamelle geworfen und an Spaziergänger unterwegs verteilt. Dieses Jahr waren die Reiter unter anderem als Pumuckl und Meister Eder, als Zebra-Duo oder als Krümelmonster und Keks unterwegs – daher wurden diesmal auch selbstgebackene Kekse verteilt. Die Freude auf den Umzug beginnt bei den Vereinsmitgliedern bereits während der Vorbereitungen und dem Basteln der Kostüme. Auch wenn in diesem Jahr nur fünf Reiter mitmachen konnten, sei die Laune „super“ gewesen, wie Carla Fleischmann berichtet. Beim abschließenden Kreppelessen wurden bereits Ideen für das kommende Jahr entwickelt. koe/Bild: koe

© Walter Koepff