Innovation wird an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach großgeschrieben, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Dies gelte nicht nur für die Digitalisierung, sondern auch für die allgemeine pädagogische Arbeit. „Weg von bloßer Wissensvermittlung, hin zu Kompetenzerwerb“ heiße seit Jahren das heimliche Motto der Rimbacher Schule. Unter diesem Gesichtspunkt sei auch die Stärkung

...