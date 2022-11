Beedenkirchen. In der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen beginnen heute (Dienstag) die Proben für das Krippenspiel an Heiligabend. Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche sind zur Teilnahme eingeladen. Wer für das Treffen heute keine Zeit hat, kann trotzdem mitmachen.

Kinder, die ein Schäfchen. Engel. Esel oder einen Hirten ohne Sprechtext spielen wollen, müssen nur bei der ersten Probe heute und dann wieder bei der Generalprobe dabei sein. Die Proben sind immer dienstags ab 15.15 Uhr und dauern etwa eineinhalb Stunden. Heute und am 29. November treffen sich die Teilnehmer in der Pfarrscheuer, ab dem 6. Dezember wird in der Kirche geprobt.

Aufführung an Heiligabend

Die Generalprobe am Freitag, 23. Dezember, ist ebenfalls in der Kirche. Die Zeit steht noch nicht fest. Die Aufführung des Krippenspiels ist an Heiligabend im Familiengottesdienst, der um 15.30 Uhr beginnt. Die Teilnehmer treffen sich bereits um 15 Uhr. red