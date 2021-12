Posthume Ehrung für den versorbenen Gadernheimer Ortsvorsteher Jürgen Machleid

Gadernheim. Sicher hat sich Jürgen Machleid noch zu Lebzeiten über die Verleihung des Ehrenbriefs des Landes Hessen durch den Hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier und den Landrat des Kreises Bergstraße Christian Engelhardt sehr gefreut, die mit der am 13. Januar 2020 ausgestellten Urkunde bezeugt ist. Doch zur Übergabe der Urkunde und der Ehrennadel an Jürgen Machleid kam es nicht mehr. Jürgen Machleid verstarb am 4. September plötzlich und unerwartet viel zu früh im Alter von 71 Jahren. Zahlreiche Weggefährten gaben ihm das letzte Geleit.

Die Übergabe hätte eigentlich schon zu seinem 70. Geburtstag am 25. April 2020 erfolgen sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Übergabe zunächst verschoben, letztmalig in den Oktober des ausgehenden Jahres. Nun nahmen stellvertretend seine Ehefrau Elisabeth Machleid und Tochter Bianka Reichling die hohe Auszeichnung von Landrat Christian Engelhardt im Landratsamt in Heppenheim entgegen. Hierzu hatten sie eigens ein Bild ihres verstorbenen Ehemannes und Vaters mitgebracht.

2 Bilder Jürgen Machleid. © Derigs

Mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen werden die langjährigen ehrenamtlichen Leistungen von Machleid und die damit verbundenen Verdienste um die Gemeinschaft gewürdigt. Die Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen setzt eine mindestens zwölfjährige aktive ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung oder in kommunalen Einrichtungen, in Vereinen mit kulturellen und sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise voraus.

Geboren in Zwingenberg

Jürgen Machleid, der 25. April 1950 in Zwingenberg geboren wurde und dort aufwuchs, war bis zuletzt an seinem zweiten Heimatort in Gadernheim engagiert. Hier übte er zahlreiche Ehrenämter aus und war Mitglied in vielen Vereinen. Unter anderem war er Vorsitzender des Verschönerungsvereins Gadernheim, mehr als 40 Jahre aktiver Feuerwehrmann und maßgeblich daran beteiligt, dass Gadernheim 2011 am Wettbewerb „Dolles Dorf“ teilnahm und den zweiten Platz belegte. Zudem war er im Schützenverein Reichenbach, im Arbeiterverein Gadernheim und im Sozialverband VdK engagiert. Darüber hinaus bekleidete Jürgen Machleid einige politische Ehrenämter.

1985 trat er in die SPD ein, wo er zuletzt Vorsitzender des Ortsvereins Lautertal und des Ortsbezirks Gadernheim war. Für die Bürger wirkte er lange im Ortsbeirat Gadernheim, war zehn Jahre Ortsvorsteher sowie 15 Jahre lang Gemeindevertreter im Lautertal. In erster Linie galt er immer ein Menschenfreund, was ihm den Dank und die größte Anerkennung bei seinen Weggefährten eingebracht hatte. fred