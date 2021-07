Popchor will nach den Ferien wieder proben

Lautern. Mit bekannten Schlagern und Hits sind die Auftritte des Popchores in Lautern seit 20 Jahren sehr beliebt. Heute zählt der Chor 15 Sängerinnen, die ihren Spaß an moderner Chorliteratur haben. Geprobt und gesungen wird nach Gehör, nicht nach Noten. Der Dirigent Christian Schuster versteht es, die Chormitglieder auf diese Weise in die Stücke einzuarbeiten und bei den Auftritten zu leiten. Die Sammlung der eingeübten Chorstücke kann sich sehen lassen: „Einen ganzen dicken Leitz-Ordner voll“. Der kam das letzte Mal im März 2020 zum Einsatz. Dann musste auch der Chor coronabedingt pausieren. Jetzt hoffen alle, dass sie sich nach den Sommerferien, am Freitag, 3. September zur Singstunde wieder treffen können. „Es wäre schön, wenn es weiter ginge“, so Vereinsvorsitzende Edith Götz.

Wie sie erzählt, ist der Popchor aus dem Jugendchor des Vereins entstanden. So bestand der Gesangverein Lautern vor 20 Jahren aus vier Chören: dem Gemischten Chor, dem Kinderchor, dem Jugendchor und dem Popchor. So allmählich ließ das Interesse am Kinderchor und auch am Jugendchor nach, der Popchor blieb bis heute bestehen.

Der Popchor Lautern ist ein Teil des Gemischten Chores Lautern, der eigentlich aus dem 1894 gegründeten Männergesangverein entstand. Entwicklungen und Veränderungen gab es in der Geschichte des Chores immer wieder. Als dem eigentlichen Männergesangverein die Sänger weniger wurden und ein guter Chorgesang kaum noch möglich war, entschieden sich die Herren, ihren Chor auch den Damen zu öffnen. 1978 wurde die Wandlung in den Gemischten Chor vollzogen.

Erstmals im März 2001 getroffen

Der erste Dirigent war der Lehrer Geißler. Es folgte für viele Jahre Arnold Schäfer. In der Zeit war ein Kinderchor gegründet worden, den übernahm Alfred Kunert als Dirigent. Als aus den Kindern Jugendliche wurden, gründete der Verein kurzerhand einen Jugendchor. Doch auch dieser entwuchs seiner Funktion. Aus diesem Jugendchor entstand schließlich der Popchor, der in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen feiern kann. Alfred Kunert übernahm damals die Chorleitung.

Im Laufe der Jahre verlor der Gemischte Chor verlor immer mehr Sänger, zumeist aus Altersgründen. Im April 2013 war die Anzahl der aktiven Sänger soweit gesunken, dass Chor und Dirigent zum letzten öffentlichen Auftritt zusammenkamen. Seitdem treffen sich die Chormitglieder noch in lockerer Runde.

Geblieben ist nun der Popchor, der gerne in diesem Jahr sein Jubiläum gefeiert hätte. „Wir sind das erste Mal im März 2001 zusammengekommen“, so Edith Götz.

15 Mitglieder

Der Chor wurde bis 2010 von Alfred Kunert geleitet. Dann übernahm Christian Schuster, damals noch als sehr junger Dirigent. Er führt die Chorleitung wie schon bei Alfred Kunert begonnen fort. Gesungen wird nämlich ohne Noten, nur nach Gehör – und das sehr erfolgreich. „Mit Alfred Kunert haben wir 2001 begonnen, die altbekannten Schlager einzuüben“, berichtet die Vorsitzende des Vereins Edith Götz. Und so wird es auch heute noch gemacht und jede Sängerin hat ihren Spaß dabei. Derzeit besteht der Popchor aus 15 Sängerinnen, neue Mitglieder sind immer willkommen.