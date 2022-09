Polizeimeldungen aus Lautertal

Einbruchsversuch in Lautern

Lautern. Bei dem Versuch, in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Marienberg in Lautern einzubrechen, haben Unbekannte am Montagabend einen Schaden von mindestens 2000 Euro verursacht, wie die Polizei berichtete. Gegen 22.30 Uhr brachen die Kriminellen die Eingangstür des Gebäudes in der Straße Am Marienberg auf. Sie lösten Alarm aus, der sie mutmaßlich von ihrem weiteren Vorgehen abhielt und ohne Beute in die Flucht schlug. pol

Diebstahl im Sägewerk

Hoxhohl. Am Dienstag haben Einbrecher ihr Unwesen im Sägewerk in Hoxhohl getrieben. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gegen Mitternacht Zugang zu den Büroräumen sowie der Werkshalle. Sie stahlen Geld und Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 2000 Euro. pol