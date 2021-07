„Polemische Kritik am Bürgermeister“

Reichenbach. Die Ausweisung neuer Baugebiete ist eine Angelegenheit der Gemeindevertretung und nicht des Bürgermeisters. Mit diesem Hinweis reagiert Ulrike Reiser (Grüne), Mitglied des Lautertaler Gemeindevorstandes, auf die Kritik der Lautertaler Bürgerliste an Bürgermeister Andreas Heun im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet auf dem Destag-Gelände.

.Vorwürfe an den Bürgermeister seien ein „beliebtes Mittel der Politiker, um das Sommerloch für Parteipolitik zu nutzen“. Besonders interessant sei es, dieses Mittel während eines Urlaubs des Bürgermeisters einzusetzen, in dem man den Bürgermeister als für alle wichtigen Entscheidungen verantwortlich darstelle, während der sich nicht wehren könne.

„Es passt zum Politikstil der LBL: Immer sind die anderen schuld“, so Reiser. Der Bürgermeister könne zwar im Auftrag der Gemeindevertretung Arbeiten übernehmen und diese, wenn gewünscht, mit dem Bauamt oder mit dem Gemeindevorstand vorbereiten, um sie dann der Gemeindevertretung wieder vorzulegen. Genau das passiere zurzeit bei dem Destag-Verfahren, weil die Gemeindevertretung in einem Beschluss festgelegt habe, dass so zu verfahren sei.

„Das ist kein Geheimnis, es konnte von allen Bürgern während der Sitzung der Gemeindevertretung mitverfolgt werden. Es ist auch nicht prekär, wenn die Vorstandsmitglieder mit ihren Kollegen aus der Gemeindevertretung sprechen. Die Gemeindevertreter sind nämlich nach ihrem Beschluss, den Vorstand mit der Problemlösung zu beauftragen, verantwortlich und haben deshalb das Recht über alle Schritte informiert zu werden“, so Reiser weiter.

Offen bleibe allerdings die Frage, warum „ausgerechnet der stellvertretende Bürgermeister, der ja ein Mitglied der LBL ist“, seine Parteikollegen nicht informiert habe. Wenn der Bürgermeister seine Kollegen beauftrage, Informationen weiterzugeben, dann sei die von er LBL als Hemmnis angesehene Verschwiegenheitsklausel ausgesetzt. Der Verdacht liege nahe, dass die LBL mit ihrer Stellungnahme „einzig ein polemisches Mittel nutzen wollte, um das Feuer der Anklage, der Bürgermeister ist an allem schuld, am Leben zu erhalten“.

„Seit 2016 in der Mehrheit“

Reiser erinnerte daran dass die LBL seit 2016 der politischen Mehrheit inder Gemeindevertretung angehöre. Sie müsse also nun endlich „selbst in die Verantwortung „gehen und nicht immer die Schuld bei den anderen suchen“.

Die Hauptschuld für die Verzögerungen im Destag-Verfahren liege beim Planer, „der die Parteien mit oberflächlichen Skizzen beschäftigt, statt endlich die Fakten auf den Tisch zu legen. Das wurde in den Bauausschuss-Sitzungen zu diesem Thema immer wieder angemahnt. Hier wäre es an den Verantwortlichen in der Gemeindevertretung, den Planer endlich auszutauschen, damit die Arbeiten vorangehen“, forderte die Grünen-Beigeordnete.

Es sei nie richtig, wenn die Gemeinde sich bei wichtigen Entscheidungen von einem Investor antreiben lasse. Das habe spätestens das Verfahren zum Neubaugebiet Schmelzig in Elmshausen gezeigt. „Die Gemeindevertreter stellen die Bedürfnisse der Lautertaler Bürger, der Umwelt und der städtebaulichen Planung in den Vordergrund. Das ist ihre Aufgabe als gewählte Vertreter der Lautertaler Bürger“, so Reiser abschließend. tm/red

