Pokémon-Figuren zieren Brandauer Stromkasten

Brandau. Die 19-jährige Diana Andörfer aus Biebesheim am Rhein liebt das Zeichnen und Malen. Kürzlich ging sie dieser Beschäftigung ausgiebig auf dem Bürgersteig der Gadernheimer Straße in Brandau nach und malte Pokémons – japanische Comicfiguren – auf einen Stromkasten.

„Das sorgt ja für richtig Farbe und verschönt so einen grauen Kasten“ freute sich eine Dame, die ihr beim Malen zuschaute. Die Idee, den Stromkasten mit gelben Pokémons zu bemalen, hatte eine Bewohnerin Brandaus. Sie bot Andörfer an, sie für die Dauer der Schaffung des Werks bei sich wohnen zu lassen.

Mit einem Filzschreiber hat Andörfer ihre Zimmerwand bemalt: Einen Bachlauf, der eine optische Tiefe hat. Sie zeigt auch ein Foto von einer farbenfrohen Wand in ihrer Wohnung: Viele verschiedene Ornamente, dazwischen Led-Lampen. Ein leuchtendes Kunstwerk. „Ich habe keine Ausbildung als Kunstmalerin, sondern einfach angefangen zu malen“, erzählt sie. „Malen und Zeichnen hilft mir meine Gefühle auszudrücken“, erläuterte sie.

Bevor Andörfer die Pokémons auf den Stromkasten malte, fragten sie und ihre Freundin aus Brandau den Stromversorger. Der gab sein Okay unter der Bedingung, dass die Malerin Acrylfarben verwendet. Die Freundin aus Brandau spendierte die Farben und dann konnte Diana losmalen.

Sie saß auf einer Decke vor dem Stromkasten, die Kopfhörer auf versunken in der Arbeit. Ihre Freundin aus Brandau ist begeisterte Pokémon-Spielerin. Im Modautal gibt es drei Punkte für die Spieler, die sie sie auf interaktiven Karten finden, wenn sie sich die App mit den Pokémon Go Maps runterladen. Dann laufen die Spieler mit dem Handy in der Hand los und suchen die Pokémons in ihrer Gemeinde oder einer fremden Stadt. Alle Spieler können neue Punkte hinzufügen und so die Spieler zum laufen animieren. gg