Beim bundesweiten „Wattbewerb“ belegt die Gemeinde Lautertal zurzeit den 57. Platz in der Kategorie „Gemeinden“. Bei dem Ranking wird der Zuwachs von Photovoltaikanlagen seit rund zwei Jahren – Start war am 21. Februar 2021 – in den Kommunen gemessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Lautertal sind seither 106,3 Watt (Peak) pro Einwohner entstanden, eine Steigerung von 36 auf 470 Watt (Peak). Insgesamt sind 83 Gemeinden in Deutschland beteiligt, außerdem 181 Städte und 69 Großstädte. tm