Plakate gegen Fäkalien und Scherben

Reichenbach. Mit einer Plakataktion protestieren Kinder des Reichenbacher Kindergartens gegen die zunehmende Verschmutzung und Vermüllung entlang von Wegen und Rastplätzen. Jeden Dienstag ist eine Kindergartengruppe unter Leitung von Sabine Gürtler und Steffi Rettig in der freien Natur unterwegs. Oft ist der Hohenstein das Ziel.

Dort wollte man einen Platz neben dem Zufahrtsweg zum Hochbehälter für eine Waldandacht zum Laternenfest St. Martin vorbereiten. Die Familie Voss hatte als Geländebesitzer grünes Licht für diese Veranstaltung gegeben. Als man jedoch anfing, Gestrüpp und Gehölz zu beseitigen, wurde die Sache ekelhaft. Neben Glasscherben, Grünschnitt und Müll fand man übelriechende Hinterlassenschaften nicht nur von Hunden. Jede Menge Papiertaschentücher belegten, dass auch menschliche Fäkalien hier zurückgelassen wurden. So blieb es nicht aus, dass der eine oder andere in eine der „Tretminen“ stapfte.

Da das den Kindern nicht zuzumuten war, wurde die Aktion abgebrochen und das Laternenfest wird seinen Abschluss im Kindergarten finden. Um ihren Unmut über die Unvernunft der Mitmenschen Ausdruck zu verleihen, ließen die Kinder ihre Gedanken auf ein Plakat an der Schutzhütte niederschreiben. So ist da zu lesen: „Hundekacke in Tüten oder Mülleimer“, „Bitte Pipi und Kacke etwas weiter weg vom Weg machen“, „Kein Müll und keine Scherben in den Wald werfen, die Tiere können sich daran verletzen“, „Keine Zigarettenstummel in den Wald werfen, denn das kann brennen“, „ Essen und Kaugummi auch nicht hinwerfen, das ist eklig“. Unterzeichnet sind die „Waldregeln“ von Amelie, Marvin, Jan, Selina, Mila Johann, Ewa und Helena. koe