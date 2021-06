Pilze mit Tentakeln in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Einen besonderen Pilzfund zeigt dieses Bild: Auf ihrem Grundstück hat eine Beedenkirchenerin mehrere Tintenfischpilze entdeckt. Ihren Namen verdanken die roten Gewächse ihren Tentakeln, die an die eines Tintenfischs erinnern.

Ursprünglich kommen Tintenfischpilze aus Australien und Neuseeland, eventuell kamen sie von Natur aus auch in Asien und Teilen Afrikas vor. In Europa wurden solche Pilze erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden, in Deutschland erst 1934. Als invasiv gilt der Tintenfischpilz nicht.

Ein besonderes Merkmal ist der starke Geruch nach Aas, der Fliegen und Mistkäfer anlockt. Auch beim Fund seien Insekten an den Pilzen dran gewesen, berichtetet die Grundstücksbesitzerin.

Möglicherweise tragen auch Vögel, die die Insekten fressen, dazu bei, dass sich die Pilze verbreiten. Tintenfischpilze sind ungiftig und können nach Entfernung des Sporenbehälters und der Fruchtmasse gegessen werden. Sie gelten allerdings als ungenießbar./ kbw

