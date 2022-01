Physiotherapie für Hund und Pferd

Lindenfels. Im Sommer des vergangenen Jahres hat Anika Hübner ihren Abschluss zur Tierphysiotherapeutin erfolgreich bestanden und ist seitdem selbstständig tätig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Herbst hat sie außerdem eine stationäre Hundepraxis eröffnet. Die Behandlung von Pferden übernimmt Anika Hübner in einer Fahrpraxis im Umkreis von 30 Kilometern rund um Lindenfels.

Anika Hübner ist zertifizierte Tierphysiotherapeutin. © Hübner

Zudem hat Anika Hübner an der Universität Nürtingen-Geislingen einen Kurs in Pferdefütterungsmanagment belegt und diesen erfolgreich abgeschlossen, so dass sie jetzt auch Pferdefuttermittelberatung anbieten kann.

Begleitend arbeitet Anika Hübner mit Elektrotherapie, physikalischer Gefäßtherapie sowie Akupunktur. Weitere Informationen und Kontakt über ihre Homepage: www.pferdetherapie-hübner.de. tn/Bild: Hübner

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2