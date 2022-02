Sein Leben lang war der am 26. Februar 1932 geborene Philipp Degenhardt immer zur Stelle, wenn es galt, anzupacken. Sein hohes Alter ist dem Jubilar weder anzusehen noch anzumerken. Er ist das zweitälteste von zehn Kindern und half in jungen Jahren seinem Vater in landwirtschaftlichen Betrieben mit, um die Familie zu ernähren.

Nach Ende seiner Schulzeit begann er 1946 eine Lehre als

...