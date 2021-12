Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer lädt zum Open Air Gottesdienst an Heiligabend in Fürth ein

Fürth. Die Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Open Air Gottesdienst am Heiligen Abend.

Beginn ist um 15 Uhr auf dem Schulhof der Heinrich-Böll-Schule in Fürth, wie die Pfarrgemeinde in einer Pressemeldung mitteilt. Somit soll auch Gläubigen, die sich nicht zuvor im Pfarrbüro angemeldet haben, die Möglichkeit geboten werden teilzunehmen. Trotzdem wird darum gebeten, möglichst eine Voranmeldung vorzunehmen. Auch auf dem Schulhof der HBS gilt für die Gottesdienstbesucher die 3G-Regel. Die Nachweise sind dem Ordnungsdienst unaufgefordert vorzulegen. Das Pfarrbüro Fürth ist in dieser Woche noch am heutigen Donnerstag von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 06253/5027 oder per E-Mail unter kath.pfarramt.fuerth@t-online.de erreichbar. Zudem ist das Pfarramt in Lindenfels geöffnet, und zwar am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr. Dort ist eine Voranmeldung unter der 06255/952173 sowie per Mail unter kath.pfarramt-lindenfels@t-online.de möglich. red