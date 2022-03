Pfarr- und Gemeindehaus in Reichenbach im Visier von Kriminellen

Reichenbach. Erfolglos hat am Montagmorgen (28.03.) mindestens ein Täter versucht, in das Pfarrbüro und in das Gemeindehaus der kirchlichen Einrichtung in der Nibelungenstraße in Reichenbach einzudringen. Durch den Einbruchsversuch ist ein Schaden an Türen und Fenster von mindestens 1000 Euro entstanden, wie die Polizei jetzt berichtet. Möglicherweise wurde der/ die Täter von der Reinigungskraft gegen 5 Uhr gestört, vermuten die Beamten. Wer um die Tatzeit verdächtige Personen auf der Nibelungenstraße gesehen hat und Hinweise geben kann, kann Hinweise unter 06251 / 8468-0 melden.

