Gadernheim. Die zentrale Passionsandacht der evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal ist am Mittwoch, 17. März, in der Gadernheimer Kirche. Die Aufzeichnung der Andacht kann ab 19.30 Uhr im Internet abgerufen werden. Pfarrerin Eva-Maria Loggen gestaltet die Andacht, die musikalische Begleitung übernimmt Organist Gerhard Pfeifer.

Künftig sind die Gottesdienste in der Kirchengemeinde Gadernheim wieder Präsenzgottesdienste, solange es die Pandemie-Situation zulässt. Sie werden immer am ersten, dritten und fünften Sonntag im Monat – jeweils ab 9.30 Uhr – in der Kirche gefeiert. Die Platzzahl in der Kirche ist eingeschränkt, und es gelten die allgemeinen Hygieneschutzregeln.

Gottesdienst in der Kirche

Die Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 21. März, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit Prädikant Jürgen Schellhaas in ihre Kirche ein. Ab dem Palmsonntag, 28. März, sowie für die Kar- und Ostertage will die Kirchengemeinde zusätzliche Angebote unterbreiten. Weitere Informationen dazu sollen noch bekanntgegeben werden. red

Info: Anmeldung für die Gottesdienste bei Christa Gehrisch (Tel.: 06254 / 1850) kirchspiel-lautertal.de