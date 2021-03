Reichenbach. In der Beedenkircher Straße in Reichenbach haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen, um Parkstreifen anzulegen. Wie es aus dem Lautertaler Rathaus dazu hieß, ist die verkehrsbehördliche Anordnung vom Kreis Bergstraße inzwischen eingetroffen. Die ist nötig, weil es sich um eine Landesstraße handelt, an der die Gemeinde nicht nach eigenem Belieben schalten und walten kann.

Die Markierungen für die Parkzonen durch die Gemeinde Lautertal seien beauftragt, könnten aber erst später aufgebracht werden. Zunächst wolle die GGEW AG dort nach den Osterferien – also Ende April – ein Glasfaserkabel verlegen. Bei diesen Arbeiten würde die Markierung wieder beschädigt.

Neue Parkausweise

Die Anlieger der Straßen rund um das Felsenmeer erhalten in den kommenden Tagen neue Parkausweise. Bis zum Eintreffen der Berechtigungen sollten die Parkausweise von 2020 sichtbar ins Auto gelegt werden, heißt es von der Verwaltung. Die Ordnungspolizei werde – wie schon am vorigen Wochenende – auch heute und morgen die Seitenstraßen und insbesondere Wald- und Feldwege kontrollieren, die als Rettungswege dienen.

Wenn die Parkplätze am Felsenmeer belegt sind, können die Ausweichparkplätze am Friedhof in Beedenkirchen, an der Lautertalhalle in Elmshausen und – nur morgen – am Aldi-Markt in Reichenbach genutzt werden. Von dort sind die Wege zum Felsenmeer ausgeschildert. Wohnmobile können an der Kuralpe parken. red