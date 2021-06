Der Parkplatz an der Festhalle in Lautern war nicht nur Thema, sondern auch Tagungsort der ersten Arbeitssitzung des neu gewählten Ortsbeirates unter Leitung von Ortsvorsteherin Christiane Stechmann. Sie hatte mit ihrem Kollegium Tische und Stühle ins Freie gebracht und damit auch die Möglichkeit geschaffen, auf Masken zu verzichten, wie sie in der Halle erforderlich gewesen wären. Das freute

...