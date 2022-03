Parkplätze am Markt in Reichenbach tagsüber nur noch eingeschränkt nutzbar

Reichenbach. Die fünf Parkplätze auf dem Reichenbacher Marktplatz sowie weitere Parkplätze in der Ortsmitte entlang der Nibelungenstraße werden zu Kurzzeitparkplätzen. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Grund sei die Ansiedlung zweier neuer Läden im Gebäude der früheren Metzgerei Hornung.

Das neue Angebot sei zwar sehr zu begrüßen, führe aber zu einer erhöhten Nachfrage nach Kundenparkplätzen, schreibt die Verwaltung in einem Brief an die Anwohner. Im Ordnungsamt seien bereits vermehrt Beschwerden eingetroffen, unter anderem wegen Sichtbehinderungen bei der Ausfahrt aus den Seitenstraßen.

Die Parkplätze werden neu beschildert und sind künftig jeweils mit Parkscheibe 30 Minuten lang nutzbar. Am Marktplatz gilt die Regelung montags bis freitags zwischen 6.30 und 18.30 Uhr, samstags von 7 bis 13 und sonntags von 7 bis 11 Uhr. An der Nibelungenstraße ist die Einschränkung montags bis freitags zwischen 6.30 und 18 sowie samstags von 7 bis 13 Uhr in Kraft. Außerhalb der Geschäftszeiten darf wie bisher üblich auch länger geparkt werden.

Die neue Beschilderung wird vom KMB-Bauhofservice und der Straßenmeisterei noch vorgenommen werden. „Wir hoffen sehr, dass wir damit eine Entspannung der Situation und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreichen können – insbesondere für die Fußgänger und die an der Bushaltestelle Wartenden“, heißt es im Schreiben der Verwaltung weiter. tm

