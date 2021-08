Parken am Felsenmeer in Lautertal seit gestern teurer

Lautertal „Kommt und baut das neue Lautertal“

Die Broschüre, in der Hans Seeger, Chef der Seeger Natursteine GmbH, seine Gedanken für eine Zukunft Lautertals mitteilte, sorgten 2018 in der Odenwaldgemeinde für viel aufsehen. Erste Vorschläge hatte er in einem seiner HS-Briefe gemacht. Nun, ein Jahr später, präzisierte und übermittelte sie den Entscheidungsträgern der Lautertaler Kommunalpolitik. Seeger schrieb, dass er auf seinen ersten Aufsatz – kurz nachdem die Finanzkrise offenbar wurde – nur positive Rückmeldungen erhalten habe. Die Zahl der Reaktionen sei aber geringer gewesen als erhofft. Die Bürger seien wohl in eine Mischung von Ratlosigkeit und stoischer Gelassenheit verfallen. Lautertal habe die niedrigste Arbeitslosenquote in der Region und im Landes- und Bundesdurchschnitt viel Wohnungseigentum, was indirekt eine in dieser Zeitung veröffentlichte Statistik bestätige: Nur zwei Gemeinden im Kreis Bergstraße müssten keine Mietkostenzuschüsse bezahlen, eine davon sei Lautertal, so Seeger. Möglicherweise seien die Bürger deswegen immer noch zufrieden. Niedergang der Steinindustrie {element} Lautertaler Exekutive und Legislative hatten sich damit abgefunden, dass die Ortsteile „Schlafdörfer“ bleiben werden, kaum wachsend, weder an der Zahl noch in den Infrastrukturen, die dieser Ansammlung von Dörfern irgendwann doch noch einen „Lautertal-spezifischen Charakter“ geben könnten. {furtherread} Das Armutszeugnis des Gemeindehaushalts nach 45 Jahren und die liegengebliebenen oder vor sich hergeschobenen Probleme entlarven jedoch, dass da etwas nicht stimme und nichts so recht zusammenpasst und „dass wir im Vergleich mit anderen Odenwald-Kommunen eklatant schwächeln“, bilanziert Hans Seeger. Bis zum Beginn der neuzeitlichen Steinindustrie um 1882 habe es in Lautern einen einzigen Industriebetrieb gegeben, führte Seeger, der im Jahr darauf im Alter von 90 Jahren verstarb, damals aus. „Die Granit-Grabstein-Industrie, expandierte schnell und veränderte nachhaltig die bis dahin über Jahrhunderte üblichen bäuerlichen Wirtschaftsstrukturen. Als dann aber ab den 90er Jahren indische Rohsteinlieferanten fertige Grabsteine nach Deutschland lieferten zu Preisen, die ein Drittel unserer Herstellungskosten betrugen, begann das sicher geglaubte Gebäude zu wanken. Für den vorderen Odenwald, vor allem aber Lautertal, waren dies dramatische Einschnitte in einst hoffnungsvolle Perspektiven.“ Solange die Einnahmen noch gut gewesen seien, hätten Exekutive und Legislative wahllos drauflos gewirtschaftet, ohne Plan, wie denn aus elf Dörfern und einigen Weilern, eine Großgemeinde Lautertal werden könnte, fuhr der Autor fort. Für die Lautertaler, die trotz des dramatischen Wandels alle schnell wieder Arbeit fanden, sei das nicht so sehr ins Gewicht gefallen. So hatte sich wohl auch die Administrative schnell damit abgefunden, dass Lautertal eine Ansammlung von „Schlafdörfern“ bleiben werde – was ja auch eine Möglichkeit hätte sein können, wären am Ende nicht Löcher im Haushalt so abgrundtief aufgegangen. „Alle Register ziehen“ Was Lautertal bevorsteht, brauche zehn bis 20 Jahre, wenn man bereit sei, alle Register zu ziehen, schrieb Hans Seeger: „Lautertal wurde durch die Gebietsreform nicht recht glücklich, unter anderem wegen der unglücklichen Konstellation, elf Dörfer zusammenzuwerfen.“ Die Gemeinde sei in ihrer Situation allerdings auch alleingelassen worden. An dieser Stelle sprach er sich für mehr Unterstützung für die Kommunen durch übergeordnete Stellen aus. „Wenn wir heute noch um die Existenz der politischen Gemeinde kämpfen müssen, ist das nicht reines Unvermögen, sondern auch die Folge von Gesetzen, die nicht allen Kommunen gleich gut bekommen. Vor diesem Hintergrund betrachte ich es als recht und billig, dass das Land Beistand leistet – wie das zum Beispiel der Freistaat Bayern deutlich effizienter macht.“ Für die Landwirtschaft sah Seeger Chancen bei der Bildung von Erzeuger- und Selbstvermarktungs-Gemeinschaften. Junge, engagierte Landwirte könnten auf gesunde Lebensmittel setzen und untereinander Verbindungen schaffen, um sich gegen „Konzerne und Agrarspekulanten“ durchzusetzen. Der Staat müsse erkennen, welche langfristigen Folgen Missbrauch in der Ernährung nach sich ziehe, und er müsse diesen unterbinden. Die Exekutive Lautertals habe die Bewältigung der Altlasten zügig umzusetzen – zusammen mit der Legislative und mithilfe von vorübergehend hohen Zusatzbelastungen der Bürger sowie den Verzicht auf manches Liebgewordene. Ergänzend müssten unverzüglich Weichen für ein Lautertal mit Zukunft gestellt werden. Lautertal müsse alle Kräfte mobilisieren. Beiräte aus Wirtschaft, Arbeitnehmern, Kultur und Vereinen, Sport und Spiel, Landwirtschaft und Jugend könnten dabei helfen. Externe Partner müssten eingebunden werden: der Landkreis und seine Wirtschaftsförderung, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer mit der Kreishandwerkerschaft, das Regierungspräsidium und die Landesregierung. „Ganz Lautertal ist aufgerufen, vor allem aber die junge Generation, um deren Zukunft es geht. Kommt heraus aus den Schmollwinkeln, zeigt, was in euch steckt und baut das neue Lautertal“, schloss Seeger seine Ausführungen. Felsenmeer aufwerten Für die Zukunft Lautertals hatte Seeger auch einige ganz konkrete Vorschläge. Das betraf etwa den Tourismus. Der Felsberg und das Felsenmeer-Informationszentrum müssten die zentrale Erlebnissstätte sein. Dazu reiche es nicht aus, dass vom Informationszentrum und vom Parkplatz Römersteine aus Leute durch den Wald wanderten. „Um den Gästen Einkehren, Entspannen und erholsames Verweilen zu ermöglichen, ist es unerlässlich, den Parkplatz Römersteine zu erweitern und auf dem freien Gelände eine Tourist-Erlebnis-Gastronomie mit Hotel in ruhiger Lage zu errichten“, schrieb Hans Seeger. Auch eine Rodelbahn mit wetterfesten Kabinen war eine seiner Ideen. Auch seine Vorschläge für die Struktur von Vereinen ließen manchen aufhorchen. Die Zukunft liege in einer Konzentration der Angebote. SSV und TSV Reichenbach könnten sich mit dem TSV Elmshausen zusammenschließen. Ein weiteres Team könnten die Vereine aus Lautern, Gadernheim und Beedenkirchen bilden. Ein weiterer Vorschlag Seegers lautete, das Reichenbacher Rathaus zu schließen und zu verkaufen und die Verwaltung in der Felsenmeerschule unterzubringen. red/tm

Mehr erfahren