Papiersammlung auf dem Festplatz in Beedenkirchen

Beedenkirchen. Der Naturschutzbund Beedenkirchen sammelt am heutigen Samstag, 20. November, Papier ein. Bürger aus Beedenkirchen, Schmal-Beerbach, Staffel und Wurzelbach werden dazu gebeten, das Papier zum Container auf dem Festplatz in Beedenkirchen zu bringen.

Kartonage kann nur als Umverpackung für Papier angenommen werden. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr stehen Helfer am Container bereit. Sollten Haushalte keine Möglichkeit zur Abgabe haben, kann in Ausnahmefällen das Papier abgeholt werden. red