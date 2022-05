Lautern. Die Mitglieder der SG Lautern sammeln am Samstag, 7. Mai wieder Papier ein. Die Sammlung beginnt um 9 Uhr. Angenommen werden auch kleine Papierstücke, die in Kartons verpackt sind. Außerhalb der Sammeltermine kann Papier jederzeit am Container am Lauterner Sportplatz abgegeben werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1