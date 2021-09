OWK Gadernheim wanderte zum Kaiserturm

Gadernheim. Zur zweiten Wanderung in diesem Jahr trafen sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim. Abmarsch war am Jarnacplatz in Gadernheim, von wo aus es zum Kaiserturm ging. Insgesamt 23 Wanderer nahmen an der etwa 90-minütigen Tour teil. Diejenigen, die nicht so gut zu Fuß waren, fuhren mit dem Pkw zum Parkplatz am Weinberg und liefen von dort zum Turm.

Oben angekommen, wurde die Gruppe schon vom Wirt erwartet, der extra einen Pavillon aufgestellt hatte. Bei Kaffee und Kuchen saß die Gruppe einige Zeit zusammen, bevor es wieder heimwärts ging.

Die nächste Wanderung ist für Sonntag, 17. Oktober, geplant und soll nach Reichenbach zur Totengedenkfeier am Borstein führen. Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben. ak/Bild: ak