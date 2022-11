OWK Gadernheim wanderte nach Brandau

Gadernheim. Zu einer Wanderung nach Brandau trafen sich die Wanderfreunde des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim. Die Tour führte zunächst über die Neunkircher Straße in den Wald am Rauenstein. Über Umwege und durch den Wald ging es am Schützenhaus vorbei nach Brandau.

Dort wurde die Gruppe in einem Gasthaus erwartet. Bei gutem Mittagessen in gemütlicher Runde verging die Zeit sehr schnell. Der Rückweg führte über die Breite Heide zurück nach Gadernheim.

Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich bei den Wanderern für Teilnahme. Die nächste Tour soll am Sonntag, 4. Dezember, sein und zum Allmai-Häuschen führen, wo eine kleine Adventsfeier geplant ist. Abmarsch ist um 14 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Nähere Informationen sind dem Schaukasten am Gadernheimer Rathaus zu entnehmen. ak/Bild: ak