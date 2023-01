OWK Gadernheim wandert im Fürstenlager

Gadernheim. Die erste Wanderung im neuen Jahr für den Odenwalklub Gadernheim ist am morgigen Sonntag, 8. Januar. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Es geht zunächst nach Schönberg, wo die Fahrzeuge am Sportplatz abgestellt werden und die Wanderung beginnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von hier aus führt der Weg zum Fürstenlager und wieder zurück zum Parkplatz. Die Wanderung wird etwa zwei bis zweieinhalb Stunden dauern und von Annegret und Jürgen Rettig geführt werden. Nähere Informationen sind dem Schaukasten am Gadernheimer Rathaus zu entnehmen. ak