Der Odenwaldklub (OWK) wandert am Sonntag, 6. November, nach Brandau. Die Wanderung startet um 11 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim. Ziel für die abschließende Einkehr ist das Haus am Mühlberg der Familie Helfrich.

Die letzte Veranstaltung des laufenden Jahres beim OWK Gadernheim ist dann die Waldweihnacht an der Allmei-Hütte am 4. Dezember (zweiter Advent). Sie ist auch für die

...