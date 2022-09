OWK Gadernheim fährt mit dem Feurigen Elias

Gadernheim. Die nächste Tour des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim führt morgen (Sonntag) nach Eberstadt. Treffpunkt und Abfahrt mit eigenen Pkw ist um 10 Uhr am Jarnacplatz in Gadernheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von dort aus geht es nach Eberstadt bis zur Haltestelle Feuriger Elias. Hier werden die Fahrzeuge abgestellt, und es wird in die historische Dampfstraßenbahn umgestiegen. Im Anschluss an die Tour ist eine Einkehr beim Herbstfest der Feuerwehr Gadernheim geplant. Nähere Informationen sind dem Schaukasten am Rathaus zu entnehmen. ak