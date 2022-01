OWK Beedenkirchen: Wanderung am Felsberg

Beedenkirchen. Am 30. Januar veranstaltet der OWK Beedenkirchen Felsberg seine nächste Wanderung. Es werden zwei Varianten mit dem gleichen Ziel angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die eine Gruppe startet um 12 Uhr am Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen in Richtung Borstein. Dort startet um 13 Uhr die 2. Gruppe. Gemeinsam geht es, vorbei am Friedensmal, zu den Aussichtsbänken, oberhalb des Fürstenlagers.

Nachdem das Zentrum des Geländes erreicht ist, geht es, durch den Englischen Garten, zurück. Ziel ist das Waldgasthaus Am Borstein. Hier ist eine Einkehr geplant, mit einer Film- und Bildervorführung aus Wanderungen des letzten Jahres.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Wanderung gilt die 2 G-Regel. Für die Einkehr gilt 2G Plus, es muss also zusätzlich ein Test vorgezeigt werden. Alle Teilnehmer müssen sich beim Wanderführer Bernd Ruppenthal anmelden, unter 0176-45787133(telefonisch oder per WhatsApp) oder auf der Homepage, owk-beedenkirchen.de red