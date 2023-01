OWK Beedenkirchen wandert über den Felsberg

Beedenkirchen. Die erste Wanderung des OWK Beedenkirchen-Felsberg in diesem Jahr wird am Sonntag, 29. Januar, sein. Geplant ist erstmals eine Wanderung mit einer Glühweinverkostung auf dem Felsberg.

Die Tour startet um 11 Uhr auf dem Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen. Hier erwartet die Wanderer heißer Kaffee und Kuchen, bevor es in den Felsbergwald geht. Durchs Felsenmeer geht es in einer großen Schleife hinauf auf den Felsberg. Die Ankunft ist für 13.30 Uhr geplant. An Adas Buka gibt es heißen Glühwein und warme Brezeln. Frisch gestärkt geht es Richtung Balkhausen und zur Schutzhütte Wilhelmsruhe. Es ist eine der drei vom Verein betreuten Schutzhütten.

Nach einer kleinen Rast wird dann die letzte Etappe hinab nach Beedenkirchen gelaufen. Zum Abschluss ist eine Einkehr im Gasthaus Zur Linde geplant. Die Ankunft hier ist für 16.30 Uhr geplant. Für diese Wanderung wird eine Kostenpauschale von fünf Euro erhoben. red

Info: Nähere Informationen und Anmeldung bei Wanderwart Bernd Ruppenthal (Tel.: 0176 / 45787133) und unter owk-beedenkirchen.de