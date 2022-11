OWK Beedenkirchen wandert nach Lichtenberg

Beedenkirchen. Der Odenwaldklub (OWK) Beedenkirchen lädt für morgen (Sonntag) zu einer Tour ein. Die Wanderer treffen sich um 9.30 Uhr, am Friedhof in Beedenkirchen zur Fahrt mit eigenen Pkw nach Groß-Bieberau. Dort startet eine aussichtsreiche Wanderung, bergauf, in Richtung Steinkaute. Vorbei am Steinbruch und durch ein Waldgebiet wandert die Gruppe in zirka zwei Stunden, nach Niedernhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von hier führt der Weg zum Schloss Lichtenberg und nach Rodau. Hier ist eine Einkehr geplant. Danach geht es zurück nach Groß-Bieberau, wofür eineinhalb Stunden veranschlagt werden.

Wer nicht die ganze Strecke laufen möchte, kann mit dem Pkw oder dem Linienbus nach Niedernhausen fahren und sich gegen 11.30 am Parkplatz Landgasthof Brunnenwirt den Wanderern anschließen. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldung bei Wanderführer Bernd Ruppenthal (Tel.: 0176 / 45787133) und unter owk- beedenkirchen.de