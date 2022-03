Beedenkirchen. Der OWK Beedenkirchen-Felsberg wandert am Sonntag, 27. März, rund um Fürth. Gestartet wird mit eigenen Pkw am Friedhof in Beedenkirchen. Treffpunkt ist dort um 9.30 Uhr.

Ziel ist zunächst ein Wanderparkplatz bei Fürth. Von dort wird nach Kröckelbach und dann weiter in östlicher Richtung gewandert. Weiter geht es entlang des Klangwegs nach Hammelbach. Von hier aus wird Altlechtern erreicht, wo eine Einkehr geplant ist, bevor zurück zum Parkplatz gewandert wird. red

