OWK Beedenkirchen wandert auf dem Sechs-Täler-Weg

Beedenkirchen. Die Ortsgruppe Beedenkirchen-Felsberg im Odenwaldklub (OWK) wandert am Sonntag, 24. April, von Bensheim aus zur Burg Lindenfels. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Parkplatz Römersteine in Beedenkirchen.

Von hier aus geht es mit Pkw nach Bensheim. Organisiert von den OWK-Ortsgruppen Bensheim und Lindenfels, starten mehrere Gruppen dort um 9 Uhr. Über den Sechs-Täler-Weg geht es zunächst nach Schannenbach. Hier trifft man sich mit der zweiten Gruppe aus Beedenkirchen. Diese trifft sich um 10.30 Uhr am Parkplatz Römersteine und fährt ebenfalls mit Pkw nach Bensheim und fährt von hier aus um 11 Uhr mit einem Bus nach Schannenbach. Nach einer Mittagsrast am Schannenbacher Eck geht es auf die letzte Etappe zur Burg Lindenfels. Bei Kaffee und Kuchen wird dort die Wanderung abgeschlossen. Zurück geht es mit dem Linienbus. red

Info: Weitere Informationen unter owk-beedenkirchen.de Anmeldung bei Wanderwart Bernd Ruppenthal (Tel.: 0176 / 45787133)

