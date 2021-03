Reichenbach. Da aufgrund der Corona-Pandemie kein gemeinsamer Sport möglich ist, hat der TSV Reichenbach eine Osterrallye für alle Kinder und ihre Familien aus Reichenbach und Umgebung vorbereitet. Ab Samstag, 20. März, gibt es dazu auf der Internet-Seite des TSV Reichenbach Hinweise, an welchen Stellen in Reichenbach Aushänge dazu zu finden sind.

Die Teilnehmer müssen anschließend die Buchstaben einsammeln und sie in die richtige Reihenfolge bringen. Das Lösungswort muss per E-Mail mit dem Namen und der Adresse an: tsv1893reichenbach@gmx.de geschickt werden.

Preise zu gewinnen

Es gibt einige Preise zu gewinnen: Gutscheine, Caps und mehr.

Alle Teilnehmer erhalten eine Eingangsbestätigung und ein kleines Dankeschön. Die Rallye läuft bis zum Freitag, 9. April. Die letzte Einsendung ist dann bis 24 Uhr möglich. Jedes Kind kann einmal teilnehmen. red

Info: Weitere Informationen und die Hinweise gibt es unter tsv-reichenbach.de