Osterhasen besuchten die Gadernheimer Kindergartenkinder

Gadernheim. Die Kinder des evangelischen Kindergartens Arche Noah in Gadernheim und ihre Betreuer hatten sich auf den Weg vom Kindergarten auf das direkt angrenzende Kirchengelände gemacht. Dort erwarteten sie die Osterhasen. Angehörige des örtlichen Rassegeflügelzuchtvereins waren in selbst gemachte Hasenkostüme geschlüpft und hatten mit zwei Helfern an der Kirche Ostereier versteckt. Die galt es für die Mädchen und Jungen zu finden – was für die Kleinen ebenso spannend wie spaßig war.

Aus einem großen Korb gab es dann auch noch für jeden einen Schokoladenhasen. Im Kreis mit den beiden Hasen wurde noch eine österliche Geschichte erzählt. Elisabeth Böhm, Hannelore Herrmann, Mechthild Filbert und Dieter Bickelhaupt vom Rassegeflügelzuchtverein hatten die Überraschung organisiert.

Sie knüpften damit an eine Tradition an, die es seit den 80er Jahren gibt, die in den zurückliegenden beiden Jahren aber wegen der Corona-Pandemie so nicht möglich war. Die Eltern hatten mit den Kindern bunte Körbchen gebastelt worden, in denen die Eier und die Schokohasen Platz fanden. Die kirchliche Ostergeschichte war im Kindergarten vor den Feiertagen Thema. thz/Bild: Zelinger