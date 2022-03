Reichenbach. Die an vielen Stellen in und um Reichenbach vom örtlichen Verschönerungsverein gepflanzten Osterglocken kümmern sich nicht um den Kalender, sondern blühen dann, wenn die Temperaturen und der Sonnenschein stimmen. Ob sie am Osterfest, das dieses Jahr erst spät Mitte April ist, noch zu sehen sind, muss abgewartet werden. Unser Bild entstand am Wanderweg Re2. koe/Bild: koe

