Ostergarten erstrahlt in neuem Glanz

Gadernheim. Ostern ist für die Kirchen einer der wichtigsten Feiertage. Auch in diesem Jahr beweist der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim Kreativität und Einsatz, um Ostern gebührend zu feiern. „Der wunderschöne Ostergarten aus dem letzten Jahr hat viele Menschen begeistert und auch wenn wir in diesem Jahr wieder Gottesdienste feiern können, wollte der Kirchenvorstand gerne daran festhalten“, so Pfarrerin Marion Mühlmeier. Und so wurde wieder der Ostergarten vom Kirchenvorstand aufgebaut.

Die Menschen sind eingeladen, sich vom Garten inspirieren zu lassen, Fragen nachzugehen und sich bei der Aktion „Kummersteine und Hoffnungssteine“ zu beteiligen. Außerdem findet sich vor der Kirche auch ein Kreuz, das aus dem Holz des Weihnachtsbaumes aus dem vergangenen Jahr gebaut wurde, was den Bogen von Weihnachten zu Ostern spannt. Das Kind in der Krippe ist nun der Mann am Kreuz.

Orgel wird restauriert

An Karfreitag lädt die Kirchengemeinde um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrer Reinald Engelbrecht ein. An Ostersonntag findet in diesem Jahr wieder die Osternacht statt. Auf diesen Gottesdienst um 6 Uhr morgens freut sich Pfarrerin Mühlmeier schon sehr: „Für viele Menschen ist der Gottesdienst, der im Dunkeln und Stillen beginnt, sehr ergreifend.“ Zur großen Freude der Pfarrerin begleitet der Posaunenchor den Gottesdienst und auch die Orgel wird noch einmal erklingen, bevor sie restauriert wird.

Um 10.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum Osterfamiliengottesdienst mit anschließendem Eiersuchen ein. Der Kirchenvorstand freut sich über Anmeldungen zu den Gottesdiensten, entweder unter kirchspiel-lautertal.de oder im Kirchengemeindebüro unter Telefon 06254/942330. Während der Gottesdienste sollte Abstand gehalten und Maske getragen werden. red