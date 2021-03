Osterbaum schmückt den Marktplatz in Reichenbach

Reichenbach. Da Anlage um den neuen Marktbrunnen noch nicht fertiggestellt ist, hat der Reichenbacher Verschönerungsverein Ostereier und Osterhasen an der Verschwisterungslinde und in den Pflanzbeeten am Rathaus verteilt, um so etwas österliche Atmosphäre zu schaffen. Helmut Fassinger und Petra Baumbach (links) stellten jetzt die Dekoration mit Unterstützung von Bettina Keim und Hannelore Fassinger fertig.

Helmut Fassinger hätte lieber die Brunnen geschmückt, aber in Corona-Zeiten sei halt alles schwieriger zu bewerkstelligen. Er hoffe, im nächsten Jahr den Marktbrunnen wieder österlich schmücken zu können. / koe