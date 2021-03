Lautertal. Eine Woche vor er Kommunalwahl wird der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt morgen (Samstag) zu Besuch in der Gemeinde Lautertal sein. Eingeladen wurde er von der örtlichen CDU, um sich Projekte in Reichenbach anzuschauen.

Zusammen mit Carsten Stephan, dem Vorsitzenden der CDU Lautertal, wird er einen kleinen Rundgang durch Reichenbach unternehmen. Die Idee sei aus der „langjährigen guten Zusammenarbeit zwischen den Christdemokraten Lautertals und dem Landrat“ entstanden, berichtete Stephan. Diese habe sich in der Corona-Pandemie wieder bewährt, wo der Informationsaustausch wichtig sei.

„Viele Bürgerinnen und Bürger schauen sich täglich seine Engelhardts Zahlen und Daten über Facebook und die sozialen Medien an. Umso mehr war es ihm wichtig, Informationen nicht nur zu geben, sondern über unser schönes Lautertal auch zu bekommen, schreibt die CDU in ihrer Einladung zu dem Termin. Treffpunkt ist am Marktplatz in Reichenbach, um dort zunächst den neuen Brunnen anschauen. Im vergangenen Jahr wurde dieser vor Wintereinbruch vom Verschönungsverein Reichenbach aufgestellt.

Bei dem Rundgang durch Reichenbach sind auch Stopps an der evangelischen und der katholischen Kirche geplant. Über die Beedenkircher Straße soll es dann in den Seifenwiesenweg gehen. Um auch die Parksituation rund ums Felsenmeer zu erörtern, schlägt Carsten Stephan diese Route vor.

„Infrastruktur ist überlastet“

„Die Lautertaler Gemeindeverwaltung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Verkehrssituation am Felsenmeer zu verbessern. Nahezu 200 000 Besucher im Jahr überstrapazieren die Infrastruktur an diesem Naturdenkmal zusehends. Obwohl in den vergangenen Jahren immer neue Parkflächen geschaffen wurden, reichen die Plätze bei Felsenmeer-Wetter – trocken, nicht zu heiß – bei weitem nicht aus“, schreibt die CDU.

Autofahrer, die auf den offiziellen Stellflächen keinen Platz fänden, wichen in die Zufahrtsstraßen und ins angrenzende Wohngebiet aus. Die effektive Steuerung der Besucherströme zur Entschärfung der Parksituation in Lautertal sei darum ein wichtiges Thema, so Carsten Stephan. Es gelte, eine gesunde Balance zwischen den Tourismusangeboten und den Interessen der Bürger zu erreichen.

Am Felsenmeerparkplatz soll noch Zeit bleiben, um das Naturdenkmal selbst zu besichtigen. Das Informationszentrum ist aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit noch geschlossen. tm/red