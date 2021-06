Lautern. Der Ortsbeirat von Lautern trifft sich heute (Montag) um 19 Uhr. Die Sitzung ist in der Festhalle, bei gutem Wetter auf dem Festplatz davor.

Erstes Thema ist der Wanderweg In den Klingen. Hier gibt es Unstimmigkeiten über Wegerechte in den Klingenwiesen zum Hohenstein hin. Anschließend befasst sich der Ortsbeirat mit dem Parkplatz an der Festhalle. Ehrenamtliche Tätigkeiten und Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sind weitere Themen der Sitzung. red