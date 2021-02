Schannenbach. Bei der Sitzung des Ortsbeirats im Dorfgemeinschaftshaus von Schannenbach ging es um den Haushaltsplan der Gemeinde Lautertal. Trotz der Corona-Pandemie ist eine solche Sitzung nicht als Videokonferenz möglich, wie Ortsvorsteher Harald Lannert erläuterte. Aus Gründen der Rechtssicherheit sei die Sitzung deshalb als Präsenzveranstaltung angesetzt worden.

„Die wichtigen Positionen sind im Haushaltsplan“, erklärte Ortsvorsteher Lannert. Bemängelt wurde allerdings die nur kurze Zeitspanne zwischen der Übermittlung des Haushaltsplan-Entwurfs und dem Termin der Sitzung, zu dem bereits abgestimmt werden musste. Bei mehr als 320 Seiten Umfang habe man kaum eine realistische Chance, um die Vorlage so durchzuarbeiten wie es eigentlich nötig gewesen wäre. „Gerne hätte ich die eine oder andere Frage dazu noch geklärt, doch in der Kürze der Zeit war das nicht möglich“, bedauerte nicht nur Harald Lannert. Eine Frist von nur wenigen Tagen sei zur Klärung von wichtigen Fragen den aktuellen Haushaltsplan betreffend nicht ausreichend, zumal nicht jeder im Rathaus auch zu jeder Zeit erreichbar sei.

Bei den Kosten, die im Zusammenhang mit dem Dorfgemeinschaftshaus anfallen, konnte Lannert zwar die Positionen für Heizöl und Wasser nachvollziehen, doch die unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagten Summen nicht. Für 2019 standen 5289,63 Euro als Ansatz im Plan. 2020 sprangen die Ausgaben dann auf 11 150 Euro. Fast der gleiche Betrag steht für das laufende Jahr im Plan. Warum die Kosten so hoch seien, hätte Lannert gerne hinterfragt.

Für die Stilllegung des oberen Hochbehälters stehen im Haushaltsplan 40 000 Euro bereit und für die Sanierung des Hochbehälters in der Tiefzone Schannenbach 20 000 Euro. Auf die Frage, warum eine Stilllegung teurer sei als eine Sanierung, erklärte Lannert, dass man die Kosten auf längere Zeit sehen müsse, denn nach einer Stilllegung komme man auf entsprechend geringere Folgekosten.

Feuerwehr bekommt neues Auto

Die Mittel für ein neues Auto der Freiwilligen Feuerwehr und eine neue Pumpe seien bereitgestellt, so Lannert, der auch Wehrführer in Schannenbach ist. Viele Gerätschaften der Feuerwehren seien zwar sehr robust, doch nach rund 30 Dienstjahren müsse Ersatz her. Wahrscheinlich werde es aber zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen, vermutete Lannert. Er rechne nach heutigem Stand erst im nächsten Jahr damit.

Das Thema Friedhof fand sich nicht mehr im Haushaltsplan. „Hier geht es noch um das Grundstück, das für eine Umgestaltung eine wesentliche Rolle spielt“, informierte der Ortsvorsteher. Da der Friedhof sowohl von Knoden wie auch von Schannenbach genutzt wird, müssten sich die beiden Ortsteile zuerst auf ein gemeinsames Konzept einigen. Danach könne man die voraussichtlichen Kosten ableiten.

Am Ende der Sitzung ging es um die Beschlussfassung. Die wichtigsten Punkte für Schannenbach seien enthalten, fasste Lannert noch einmal zusammen. Aufgrund der geringen Zeit zur Durcharbeitung könne der Ortsbeirat den Haushaltsplan aber lediglich zur Kenntnis nehmen, wurde beschlossen.

Harald Lannert ist in Lautertal der Ortsvorsteher mit den meisten Dienstjahren. Schon seit 2001 hat er das Amt inne. Er unterstützt dabei gerne alle, die im Dorf etwas mitgestalten und auf die Beine stellen möchten. Als Ortsvorsteher verfügt er über die Kontakte und Möglichkeiten dazu. Ortsbeirat ist für ihn Basisdemokratie, für die Ortsteile in Lautertal seien die Gremien sehr wichtig.

Als Pragmatiker packt Lannert gerne selbst mit an. Lange Reden sind weniger seine Sache. Während Lannerts Amtszeit wurden das Dorfgemeinschaftshaus saniert und der Parkplatz davor hergerichtet. Der Dorfplatz wurde gestaltet und die Sanierung der Krehbergstraße stand an. Diese Sanierung sei ein Gewinn für den gesamten Ort gewesen.

Mehr Werbung für den Fremdenverkehr sieht Lannert als eine wichtige Aufgabe. Damit ließen sich die örtliche Gastronomie und die Pensionen unterstützen. Lannert fände es gut, wenn sich Jüngere im Ortsbeirat engagieren würden. cf