Ortsbeiräte treffen sich erstmals

Lautertal. Morgen (Dienstag) treffen sich in Lautertal die ersten Ortsbeiräte zu ihren konstituierenden Sitzungen. Die Ortsbeiräte waren bei der Kommunalwahl am 14. März neu gewählt worden.

Ab 18 Uhr tagt der Ortsbeirat Elmshausen in der Lautertalhalle. Hier hat künftig die SPD wieder eine Mehrheit, sie hatte bei der Wahl vier der sieben Mandate errungen. Ortsvorsteher war seither Walter Kirschbaum (SPD).

LBL stellt den Ortsvorsteher

Der Ortsbeirat von Reichenbach trifft sich um 20 Uhr an gleicher Stelle. In dem einzigen Ortsbeirat, in dem alle Gruppen aus der Gemeindevertretung ebenfalls vertreten sind, hat keine von ihnen eine Mehrheit.

CDU, SPD und Lautertaler Bürgerliste kommen auf je zwei Mandate, die Grünen halten einen Sitz. Die meisten Stimmen hatte bei der Wahl am 14. März die LBL errungen, die seither auch den Ortsvorsteher gestellt hat: Alfred Hogen. tm

